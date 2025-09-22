Festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“ i glumac Darije Doklean

VRŠAC – Festival klasike “Vršačka pozorišna jesen“ biće održan 32. put od 29. oktobra do 3. novembra. Među šest predstava iz Beograda, Zrenjanina i Tivta su i dve predstave domaćina festivala – Narodnog pozorišta “Sterija“ u režiji Atile Antala: “Rodoljupci“ i “Hamlet parti“.

U oba komada igra Vrščanin Darije Doklean, koji je proglašen za najboljeg mladog glumca Rumunije prošle godine. O školovanju u Temišvaru, radu na dve scene – srpskoj i rumunskoj i saradnji sa rediteljem Antalom govori za Radio Novi Sad.

(Pančevac)