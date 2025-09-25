Selo Južni Banat

Dani Debeljače spajaju zajedništvo, zabavu i sve generacije!

17:00

25.09.2025

Printscreen/RTV Kovačica

Manifestacija Dani Debeljače započela je velikom radnom akcijom čišćenja sela, u organizaciji udruženja „U službi prirode” i „Malo selo velikog srca”.

Poseban doprinos dali su najmlađi – učenici škole, koji su svojim učešćem uneli još više zajedništva i dobre energije.

Pored velike radne akcije,  organizovana su e dva takmičenja, stonoteniski i šahovski turnir, u organizaciji STK Spartak i ŠK Spartak, gde su se okupili svi ljubitelji sporta i takmičenja.

Ovo mesto je pokazalo kako zajednički rad i sportski duh mogu doprineti da manifestacija ,,Dani Debeljače” počne na najbolji mogući način.

 

(RTV Kovačica)

