Dani Debeljače spajaju zajedništvo, zabavu i sve generacije!

Manifestacija Dani Debeljače započela je velikom radnom akcijom čišćenja sela, u organizaciji udruženja „U službi prirode” i „Malo selo velikog srca”.

Poseban doprinos dali su najmlađi – učenici škole, koji su svojim učešćem uneli još više zajedništva i dobre energije.

Pored velike radne akcije, organizovana su e dva takmičenja, stonoteniski i šahovski turnir, u organizaciji STK Spartak i ŠK Spartak, gde su se okupili svi ljubitelji sporta i takmičenja.

Ovo mesto je pokazalo kako zajednički rad i sportski duh mogu doprineti da manifestacija ,,Dani Debeljače” počne na najbolji mogući način.

(RTV Kovačica)