Preventivni pregledi u Pošti Pančevo povodom Svetskog dana srca

Povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava 29. septembra, Preventivni centar Doma zdravlja Pančevo i Zavod za javno zdravlje Pančevo organizovali su akciju preventivnih pregleda u radnoj organizaciji JP “Pošta” Pančevo od 8 do 11 časova.

Zaposleni imaju priliku da provere svoje zdravstveno stanje kroz merenje telesne težine, visine i BMI vrednosti. Takođe, vađenjem krvi proveravaće se nivo šećera, holesterola i triglicerida. U okviru pregleda biće omogućeno i merenje krvnog pritiska, EKG, ultrazvuk štitne žlezde, kao i razgovor i savetovanje sa lekarom.

(Pančevac)