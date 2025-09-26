Top 5 biznisa gotovo bez ulaganja za penzionere

Usled viška slobodnog vremena penzioneri u Srbiji našli su novu zanimaciju, ono o čemu su oduvek sanjali, o svom biznisu!

Naime, konstantne povišice i rast penzija omogućio je najstarijim građanima Srbije da ostvare svoje snove i postanu vlasnici sopstvenih biznisa.

Ovo je top pet biznisa koji penzioneri masovno pokreću sa početnim kapitalom od samo 500 evra, a koji im mesečno donose masnu zaradu!

1. Proizvodnja domaćih specijaliteta

Svako će se složiti da su naše bake neprikosnovene u jednom – pravljenju domaćih specijaliteta poput torti, pita, džemova, ajvara i kolača. Upravo ovu moć iskoristele su i od nje napravile unosan biznis.

Sa početnim ulaganjem od samo 500 evra i to za dobru rernu, najstarije domaćice zarađuju oko 1.200 evra mesečno. Naravno, neretko se u prodaju uključe unuci i unuke, pa uz pomoć društvenih mreža njihova zarada premaši i 2.000 evra.

2. Uzgoj cveća

Penzioneri koji žive u kući sa velikim dvorištem masovno se odlučuju da svoju strast prema cveću pretvore u debelu zaradu, upravo jer je ulaganje u ovaj biznis minimalno, oko 300 evra za sadnice i materijal.

Međutim, cveće, začinsko bilje i povrće na pijaci donose i tek kako debelu zaradu. Oni koji naprave dogovor sa lokalnim cvećarama ili se upuste u prodaju putem društvenih mreža već prvog meseca ostvare zaradu od čak 1.000 evra pa na više.

3. Čuvanje dece i kućnih ljubimaca

Penzioneri imaju vreme i strpljenje, a roditelji i vlasnici pasa to debelo plaćaju!

Naime, ulaganja u ovaj biznis gotovo da nema! Potreban je samo oglas na društvenim mrežama, a potražnja za pažljivim bakama i dekama je gotovo u konstatnom porastu.

Sem prevelike ljubavi koju bake i deke pružaju deci koju čuvaju, neretko spreme ručak ili pospreme kuću, što ih dodatno čini poželjnim i traženim, a njihova zarada mesečna iznosi od 700 do 1.000 evra uz slobodne vikende. Ukoliko čuvaju decu i tokom neradnih dana zarada se drastično uvećava pa zna da premaši i 1.200 evra.

Takođe, oni koji čuvaju kućne ljubimce tokom sezone letovanja i zimovanja ili pak u slučaju putovanja za 10 dana zarade i do 500 evra.

4. Ručni rad i unikatni proizvodi

Ručni rad je opet u modi, tako da bake koje svakako vole i znaju da pletu, štrikaju, heklaju ili prave suvenire i nakite su izuzetno tražene.

Materijal nije skup i ne premašuje 200 evra, a zarada putem interneta može doneti i 600 evra mesečno, dok za unikatni radovi dostižu cenu i do 1.000 evra.

5. Iznajmljivanje sobe ili stana

Ako penzioner ima slobodnu sobu ili stan, to je pravi rudnik zlata! Ulaganje za komplet opremanje sobe prelazi 300 evra, a izdavanje putem poznatih platformi može doneti mesečnu zaradu i do 500 evra.

