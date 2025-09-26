Južni Banat

Opovo: Počela treća faza remonta Fabrike vode

Fabrika vode kojom rukovodi JP “Mladost” posle obavljenog remonta nije imala veće probleme u sanbdevanju građana vodom tokom predhodnog perioda, kaže Igor Vujić

10:00

26.09.2025

Printscreen/RTV Pančevo

Fabrika vode u Opovu kojom rukovodi Javno preduzeće “Mladost” posle obavljenog remonta nije imala veće probleme u sanbdevanju građana vodom tokom predhodnog perioda, kaže Igor Vujić rukovodilac Sektora za proizvodnju vode. I pored povećane potrošnje, nije bilo povremenih restrikcija vode, naglašavaju u JP “Mladost”.

Leto koje je za nama  nije zadavalo probleme   nadležnima u Javnom preduzeću “Mladost” iz Opovo   u proizvodnji vode za piće. Posle remonta čije su prva i druga faze završene, potrošnja vode na dnevnom nivou od  3.600 kubika  nije zahtevla  povremene restrikcije.

Fabrika vode u Opovu ušla je u 3 fazu remonu, u okviru koje će se  raditi  na podstanicma u Sakulama i Sefkerinu.

Meštani   opštine Opovo piju jednu od najkvalitetnijih voda u Južnom Banatu,  koja  stiže iz  dunavskog sliva. Kvalitet vode za piće u Opovu kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Pančeva.

I ovoga leta potrošnja  vode u Opovu pokazala je koliko topli meseci  su izazov za sistem koje je modernizovan, ali i  koliko je važno da korisnici budu odgovorni.  Uz stabilno snabdevanje i racinalno korišćenje, meštani opštine Opovo su mogli  bez poteškoća da prebrode  najtoplije dane jula i avgusta.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Tagovi

fabrika vode Igor Vujić JP Mladost Opovo

