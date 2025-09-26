Opovo: Počela treća faza remonta Fabrike vode

Fabrika vode u Opovu kojom rukovodi Javno preduzeće “Mladost” posle obavljenog remonta nije imala veće probleme u sanbdevanju građana vodom tokom predhodnog perioda, kaže Igor Vujić rukovodilac Sektora za proizvodnju vode. I pored povećane potrošnje, nije bilo povremenih restrikcija vode, naglašavaju u JP “Mladost”.

Leto koje je za nama nije zadavalo probleme nadležnima u Javnom preduzeću “Mladost” iz Opovo u proizvodnji vode za piće. Posle remonta čije su prva i druga faze završene, potrošnja vode na dnevnom nivou od 3.600 kubika nije zahtevla povremene restrikcije.

Fabrika vode u Opovu ušla je u 3 fazu remonu, u okviru koje će se raditi na podstanicma u Sakulama i Sefkerinu.

Meštani opštine Opovo piju jednu od najkvalitetnijih voda u Južnom Banatu, koja stiže iz dunavskog sliva. Kvalitet vode za piće u Opovu kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Pančeva.

I ovoga leta potrošnja vode u Opovu pokazala je koliko topli meseci su izazov za sistem koje je modernizovan, ali i koliko je važno da korisnici budu odgovorni. Uz stabilno snabdevanje i racinalno korišćenje, meštani opštine Opovo su mogli bez poteškoća da prebrode najtoplije dane jula i avgusta.

