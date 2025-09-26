Pančevo: Privrednici o troškovima električne energije

U Pančevu je održana panel diskusija Parlamenta privrednika u proširenom sastavu Regionalne privredne komore Južnobanatskog okruga, pod nazivom „Obračunske kategorije od značaja za formiranje cena električne energije za komercijalno snabdevanje potrošača“, prenosi RTV Pančevo.

Panel je pružio značajnu priliku kompanijama da unaprede razumevanje i upravljanje troškovima električne energije, kao i da direktno komuniciraju sa stručnjacima.

Privrednici su bili u prilici da se upoznaju sa najaktuelnijim pitanjima u vezi sa snabdevanjem električnom energijom, obračunom troškova i pravima kupaca.

Tokom panela, učesnici su bili u prilici da diskutuju o temama kao što su skriveni troškovi na računima za struju, modeli ugovora za pravna lica, uloga ličnih menadžera za snabdevanje, prekomerna odobrena snaga, kvalitet isporučene energije, nove mrežne naknade i garantovano snabdevanje.

Ovaj panel pružio je izuzetnu priliku da velike kompanije unaprede razumevanje i upravljanje troškovima električne energije u svom poslovanju, kao i za direktnu komunikaciju sa stručnjacima, ali i za razmenu iskustava među privrednicima.

(RTV Pančevo)