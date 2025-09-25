Učestali požari u ataru između Opova i Sefkerina

Na potezu između Opova i Sefkerina tokom protekla 24 sata izbilo je nekoliko požara, a u svim slučajevima uzrok je bilo paljenje žetvenih ostataka. Iako je ovakva praksa zakonom zabranjena i izuzetno opasna, pojedini građani i dalje pribegavaju spaljivanju strništa, čime ugrožavaju ne samo svoju imovinu već i bezbednost saobraćaja i živote ljudi.

Kako saznajemo od očevidaca, vatrogasne ekipe su tokom dana neprestano na terenu, gaseći požare koji se šire zbog suvog zemljišta i vetra.

MUP je više puta apelovao na građane da ne pale žetvene ostatke i podsećaju da su predviđene visoke novčane kazne za one koji to čine. Posebno je naglašeno da dim sa njiva u ovom reonu može ugroziti i bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima, budući da se vidljivost smanjuje na svega nekoliko metara, što povećava rizik od saobraćajnih nesreća. Apeluje se na poljoprivrednike da koriste alternativne i dozvoljene metode uklanjanja biljnih ostataka, a građani se pozivaju da svaku sumnjivu aktivnost prijave nadležnim službama.

(Glas Opova)