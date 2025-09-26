Otvorena izložba radova osnovaca „Neolitske šare“

Izložba „Neolitske šare“ otvorena je u utorak, 23. septembra, u galeriji stračevačkog muzeja, kada su izloženi radovi, koji su nastajali na tri radionice za učenike starčevačke Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić“.

Pomenute radionice vodile su akademske slikarke iz Starčeva Ivana Dimitrić, Marija Dimitrić i Maja Poljak Petrović.

Inspiracija učenicima u radu su bile šare sa keramike starčevačke kulture (6200 – 5500. godine pre n.e.), a na svakoj od radionica oni su se oprobali u drugoj tehnici kroz koje su ih vodile mentorke.

Tako se na izložbi mogu videti crteži rađeni olovkom, ugljem, temperama, zatim veseli kolaži, kao i radovi nastali kombinovanjem prirodnih materijala kao što su ljušture školjki, pesak i kamenčići.

Prva radionica je održana u dvorištu muzeja gde se nalazi replika neolitskog naselja 21. marta , na dan prolećne ravnodnevice, a otvaranje izložbe je upriličeno simbolično na dan jesenje ravnodnevice, što su bili važni periodi godine za ljude u davnim praistorijskim vremenima.

(Pančevac/J. Filipović)

