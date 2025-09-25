Vučić: Amerika pomera sankcije NIS – u za 4 dana

“Ono što je vest, a ne mogu da kažem lepa, jeste da će Amerika pomeriti sankcije samo za 4. dana, mi smo tu samo koletaralna šteta, mi ćemo tu platiti najveću cenu.

“Od trenutka kada je završen nastup na sednici Generalne skuštine, imao sam brojne razgovore, sa predsednikom Saveta Koštom, sa Guterešom, sa predsednikom Konga, sa Kajom Kalas, rekao bih dug i ozbilan razgovor”, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju iz Njujorka i najavio kasniji razgovor sa Netanjahuom i drugim liderima tzv. nesvrstanim državama.

On je naglasio važnost razgovora sa predstavnicima evropskih intitucija, kao i da je ponovio važnost srpskog evropskog puta, da je razogvarao sa njima o regionalnoj situaciji, posebno situaciji u Republici Srpskoj.

“Govorio sam i o reformama, razgovarali na izuzetno demokratski način i o nekim nesuglasicama ali nedvosmisleno potvrdili želju Srbije da ubrza svoj evropski put. Ukazao sam na težak položaj i poziciju srpskog naroda na KiM, od trenutka kad je Kurti preuzeo vlast”, poručio je Vučić.

“Govorio sam o politici mira, stabilnosti, kao i o EXPO izložbi, zaista širok dijapazon razgovora”, rekao je on.

“Ono što je vest, a ne mogu da kažem lepa, jeste da će Amerika pomeriti sankcije samo za 4. dana, mi smo tu samo koletaralna šteta, mi ćemo tu platiti najveću cenu.”

Vučić je potom napomenuo da je sa svim svojim sagovornicima razgovarao o Kosovu i Metohiji, naglašavajući da Antonio Košta mnogo bolje razume poziciju Srba na Kosovu i Metohiji.

Na pitanje da li je rukovodstvo Evropske narodne partije poslalo poziv SNS-u na razgovore, on je rekao da jeste i da je to jako dobra stvar, i da je siguran da će Ana Brnabić i Miloš Vučević da se odazovu tom pozivu.

(Pančevac)