Ristić: Niz aktivnosti u „Mesecu solidarnosti“

Crveni krst Pančevo obeležava mesec solidarnosti od 14. septembra do 17 oktobra, kada se mesec solidarnosti završava obeležavanjem Međunarodnog dana borbe protiv gladi.

Povodom Svetskog dana srca koji se obeležava 29. septembra u prostorijama Crvenog krsta će biti organizovanjo predavanje o preventivnim pregledima kako sačuvati srce, rekla je Jasminka Ristić iz Crvenog krsta Pančevo .

– Već 29 septembra obeležava se Svetski dan srca kada će biti prisutni i dobrovoljni davaoci krvi i a mogu doći sugrađani koji žele da čuju sve vezano za probleme koji se mogu javiti kada je srce u pitanju.Biće organizovano predavanje u četvrtak zajedno sa obeležavanjem 1 oktobra Međunarodnog dana starih u Crvenom krstu.Biće prisutne članice seniorki Crvenog krsta.

Tomom meseca solidarnosti sedmog oktobra je planirana trka za srećno detinjstva ,Svetski dan hrane obeležava se 16 oktobra a 17 je Dan borbe protiv gladi kada je planirano da namirnice koje se prikupljaju po marketima koje doniraju humani sugrađani biti podeljenji onima kojima je najpotrebnije.

(Pančevac)