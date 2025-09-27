Stanisavljević u Plandištu: Održana prva obuka za trenere

U Trening centru za migracije u Plandištu danas je održana prva obuka u okviru

programa kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika „Moć povratne informacije“, u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Obraćajući se učesnicima, komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević

istakla je značaj Trening centra u Plandištu kao nacionalnog i budućeg regionalnog

centra za razvoj znanja i veština u oblasti upravljanja migracijama. Podsetila je da je

Komesarijat u januaru ove godine dobio akreditaciju Nacionalne akademije za javnu

upravu za sprovođenje programa stručnog usavršavanja, što je, kako je navela, veliko

priznanje i podstrek za dalji rad.

Komesarka Stanisavljević je izjavila da Trening centar u Plandištu nije samo mesto

održavanja obuka već i simbol posvećenosti izgradnji jačeg društva i institucija

koje će odgovoriti na izazove savremenog doba i.

„Ponosni smo što upravo ovde realizujemo obuku, jer upravo je povratna informacija jedan od najefikasnijih alata kojim možemo da unapredimo ne samo sopstveni rad već i funkcionisanje celog sistema. U narednom periodu nastavljamo sa akreditovanim programima koji će biti realizovani s ciljem jačanja znanja i veština zaposlenih“, rekla je komesarka Stanisavljević.

Učesnicima se obratila i direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina

Dražić, koja je naglasila da je memorandum o saradnji potpisan sa Komesarijatom

važan korak u zajedničkoj misiji unapređenja javne uprave i jačanja kapaciteta

zaposlenih u državnim institucijama.

Komesarka Nataša Stanisavljević i direktorka Marina Dražić zajedno su obišle

Trening centar u Plandištu, a komesarka je tom prilikom predstavila kapacitete objekta – konferencijske i radne sale, smeštajne kapacitete, savremenu tehničku opremu za učenje na daljinu i platforme za e-učenje. Centar je ocenjen kao jedinstven objekat u Srbiji i regionu koji omogućava istovremeno održavanje više različitih događaja.

U protekle tri godine u Trening centru održano je 60 obuka kroz koje je prošlo više

od 880 polaznika, dok je samo tokom 2025. godine, pored ostalih obuka u Trening

centru, obučeno 112 trenera za različite teme iz oblasti upravljanja migracijama.

Obuku „Moć povratne informacije“ realizovale su Željka Zelenović Vuković i

Jelena Milojević, a program je obuhvatio teme kao što su pojam i značaj povratne

informacije, veštine komunikacije, tehnike konstruktivnog fidbeka, kao i načini

prevazilaženja grešaka u procesu davanja i primanja povratnih informacija.Trening centar u Plandištu raspolaže modernim kapacitetima za organizaciju

različitih vidova obuka, seminara i konferencija, a već u narednom periodu očekuje

se nastavak programa stručnog usavršavanja državnih službenika u saradnji

Komesarijata i Nacionalne akademije za javnu upravu.

(Pančevac)