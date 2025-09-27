Plandište: Svečana akademija „U čast predaka Solunaca“

U organizaciji Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, pod pokroviteljstvom Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ i Opštine Plandište, u sali bioskopa Kulturnog centra, održaće se svečana akademija povodom obeležavanja stogodišnjice od kolonizacije srpskih ratnih dobrovoljaca i stvaranja naselja solunskih dobrovoljaca u okolini Plandišta.

Svečana akademija je zakazana za subotu 27. septembra 2025. godine, sa početkom od 18 časova u sali Kulturnog centra u Plandištu. Predavanje na temu „Kolonizacija prostora Opštine Plandište“ održaće prof.dr Milan Micić, istoričar, generalni sekretar Matice srpske i predsednik Saveza Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih ratnih dobrovoljaca 1912-1918, sa svojim saradnicima.

Na teritoriji Opštine Plandište postoji sedam dobrovoljačkih naselja, solunskih boraca koji su kolonizovali ove prostore nakon Prvog svetskog rata. Tako su na prostorima današnje Opštine Plandište nastali Miletićevoi (Raroš), Banatski Sokolac, Kolonija Velika Greda, Aleksandrov Gaj (Kupinik), Stari Lec i Kolonija Kriva Bara (Markovićevo).

Vrlo zanimljiv istorijski osvrt na sam postupak kolonizacije, povratak solunskih dobrovoljaca i proslava jubileja. Svečana akademija je otvorena za sve zainteresovane, ljubitelje istorije i poštovaoce kulture i tradicije sa prostora Banata.

(Pančevac/EPančevo)