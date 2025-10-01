Osnovci iz Hajdučice posvećeni očuvanju životne sredine

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Hajdučice, zahvaljujući Konkursu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, pokrenula je realizaciju projekta pod nazivom „Ambalaža, otpad, reciklaža“.

U sklopu realizacije projekta organizovana je radionica, u okviru koje su učenici i nastavnici osnovne škole iz Hajdučice aktivno učestvovali na temu zaštite i očuvanje prirode, upravljanje otpadom i reciklaža materijala, zaštita vode i zemljišta i upotreba recikliranog materijala u modernom dobu. Tokom organizovanja seminara predavači dr Danijela Jašin i Sandra Banjanin govorili su o projektu finansiranja škola i načicu sticanja zvanja „Eko-škola“ kao jednom od značajnih napredaka u očuvanju i zaštiti životne sredine.

„Osnovna škola u Hajdučici i ove godine uspešno je aplicirala na još jednom konkursu koji se tiče očuvanja i zaštite životne sredine i unapređenja znanja u ovom polju. Na ovaj način svi mi pokazujemo veliku odgovornost prema prirodi i očivanju životne sredine. Lično sam vrlo oduševljen što od malih nogu naši učenici razvijaju svest o očuvanju i zaštiti životne sredine, o samom procesu reciklaže, upotrebi recikliranih materijala, o primeni recikliranih materijala u modernom društvu, kao i o svemu onome što ih okružuje. Zahvaljujući ovom projektu učenici osnovnih škola vrlo uspešno sprovode kampanju u procesu zaštite i unapređenja životne sredine“, navodi Boško Malenović, direktor OŠ Jovan Jovanović Zmaj iz Hajdučice.

(Pančevac/EVršac)