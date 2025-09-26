IZAŠAO „PANČEVAC”: O duhovnoj muzici i grejanju

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 26. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: počinju Dani duhovne muzike, vredi otići i slušati horove; rod kukuruza nikad slabiji, krivac je suša; kako je razmišljao i govorio profesor Moma Paraušić; predstavnici nacionalnih zajednica družili se u Kačarevu…

„Pančevac” piše i o bezbednom ponašanju dece, staračkim domovima i manjku radne snage u njima, o tome kako je nastao fašizam u Italiji… Saznajte ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac” i ordinacije iz oblasti opšte hirurgije „Pančevac 2025”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U ovom broju se bavimo i predstojećom zimom. Topli radijatori su tada veoma važni, a za oko 1.000 zgrada u Pančevu toplotnu energiju isporučuje JKP „Grejanje”.

Razgovarali smo s direktorom ovog javnog komunalnog preduzeća Predragom Živkovićem o pripremama za zimu, cenama i bližoj budućnosti „Grejanja”.

On je za „Pančevac” rekao da se trenutno radi na punjenju krajnjih deonica sistema, pa će početkom oktobra čitav sistem biti spreman. Dodao je:

– Ukoliko neplanirano zahladni, već početkom oktobra krenućemo s toplim probama. Ono što je za nas najvažnije jeste da smo otklonili sve kvarove iz protekle grejne sezone. Mogu da kažem da smo spremni kako za tople probe, tako i za predstojeću grejnu sezonu.

Jedna od važnih tema je i poskupljenje grejanja za skoro 6 odsto. Živković je objasnio zašto je do njega došlo.

