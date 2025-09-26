Pančevo Hronika

Brzom intervencijom lokalizovan požar u centru Pančeva

17:35

26.09.2025

Foto: Milan Šupica

Prema nezvaničnim informacijama ,došlo je do požara u podrumskim prostorijama u centru Pančeva u  Ulici generala Petra Aračića.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Brzom intervencijom vatrogasaca, požar je lokalizovan.

Nekoliko stanara zgrade je zbrinuto jer su se nagutali dima.

Foto: Milan Šupica

Fotograf Pančevca Milan Šupica zabeležio je trenutak kada vatrogasci lokalizuju  požar i zbrinjavaju stanare.

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Uzrok pozara, kako nam je rekao Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, su najverovatnije stari kartoni i smeće. Povređenih nema, a pojedini stanari zgrade, su iz predostrožnosti izmešteni iz svojih stanova.

U ovoj akciji intervenisali su pripadnici Vatrogasno spasilačkog bataljona sa 8 vatrogasaca-spasilaca i 4 vozila. Takođe, na licu mesta bili su i lekari pančevačke Hitne pomoći, kao i pripadnici Policijske uprave Pančevo.

(Pančevac)

