Brzom intervencijom lokalizovan požar u centru Pančeva

Prema nezvaničnim informacijama ,došlo je do požara u podrumskim prostorijama u centru Pančeva u Ulici generala Petra Aračića.

Brzom intervencijom vatrogasaca, požar je lokalizovan.

Nekoliko stanara zgrade je zbrinuto jer su se nagutali dima.

Fotograf Pančevca Milan Šupica zabeležio je trenutak kada vatrogasci lokalizuju požar i zbrinjavaju stanare.

Uzrok pozara, kako nam je rekao Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, su najverovatnije stari kartoni i smeće. Povređenih nema, a pojedini stanari zgrade, su iz predostrožnosti izmešteni iz svojih stanova.

U ovoj akciji intervenisali su pripadnici Vatrogasno spasilačkog bataljona sa 8 vatrogasaca-spasilaca i 4 vozila. Takođe, na licu mesta bili su i lekari pančevačke Hitne pomoći, kao i pripadnici Policijske uprave Pančevo.

