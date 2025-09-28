Remi Železničara sa Vojvodinom u Novom Sadu

Fudbaleri Vojvodine odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Železničara iz Pančeva, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

Železničar je poveo golom koji je Kvaku Karikari postigao u 28. minutu, a Vojvodina je izjednačila golom Lazara Ranđelovića u 63. minutu.

Vojvodina je u poslednje dve utakmice bez pobede i ima 18 bodova na trećem mestu na tabeli posle devet odigranih utakmica.

Železničar je osvojio 13 bodova u 10 mečeva i zauzima sedmo mesto na tabeli.

Železničar u sledećem kolu dočekuje ekipu TSC iz Bačke Topole.

Vojvodina – Železničar 1:1 (0:1) Vojvodina: Rosić, L. Nikolić, Eta, Crnomarković, Bukinac, Medojević (od 61. Džon Meri), Savićević, Mladenović (od 61. Kolarević), Vidosavljević (od 61. U. Nikolić), Ranđelović (od 85. Mustafa), Vukanović (od 72. Kokanović). Železničar: Popović, Đuričić, Kosanović, Milikić, Konatar, Ivanov, Džasper (od 61. Cvetković), Milosavljević (od 75. Jevremović), Pirgić, Kuljanin (od 90. Mitrović), Karikari.

Trener Železničara Radomir Koković izneo je utiske posle remija.

– Želeo bih da prvo istaknem da je veliko zadovoljstvo igrati u Novom Sadu pred novosadskom publikom, kao i uvek. Mislim da je utakmica bila dinamična i sadržajna. Dobro smo otvorili meč i dolazili u situacije koje smo želeli u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo malo izgubili kontrolu, nismo imali dovoljno hrabrosti i strpljenja u završnici i samim tim nismo uspeli da nametnemo svoj ritam, pre svega u ofanzivnom delu igre – istakao je Koković na konferenciji za medije.

Potom je nastavio analizu:

– Vojvodina je tim koji je veoma kvalitetan, sa dosta individualnog kvaliteta, i naravno da će takav tim u nekom delu utakmice preuzeti inicijativu. Oni su je imali tokom poluvremena, ali mi smo bili opasni iz tranzicije. Na 1:0 smo imali situaciju „jedan na jedan” s golmanom i mislim da je ta šansa mogla potencijalno da preokrene meč. Nismo je iskoristili i do kraja utakmice smo nastojali da budemo čvrsti, agresivni i da zatvorimo prilaze našem golu. Mislim da smo u tome u velikoj meri uspeli i na kraju uzeli bod.

Za kraj, čestitao je igračima.

– Želeo bih da čestitam mojim igračima na prikazanoj igri večeras. Mi nastavljamo naš proces, trening i razvoj. Ovo je veoma mlada ekipa i pred nama je još puno rada. Kolegi i klubu Vojvodina želim puno uspeha i sve najbolje u nastavku sezone – zaključio je Koković.

(Pančevac/S.L.)