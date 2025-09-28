Pančevo obeležava Evropsku nedelju sporta

Manifestacija je otpočela javnim časom veslanja u organizaciji Kluba “Sportiko”, a građani će moći da uživaju u raznovrsnom programu do kraja septembra.

U Pančevu se već četvrtu godinu zaredom nizom sportskih aktivnosti obeležava Evropska nedelja sporta. Manifestacija je otpočela javnim časom veslanja u organizaciji Kluba “Sportiko”, a građani će moći da uživaju u raznovrsnom programu do kraja septembra, prenosi RTV Pančevo.

Naša sugrađanka, Jelena Janković, sa oduševljenjem se pridružila javnom času, jer, kako kaže, u veslanju uživa još od malih nogu.

Evropska nedelja sporta je inicijativa pokrenuta od strane Evropske komisije, sa ciljem razvoja sporta i fizičke aktivnosti. U Pančevu se održava u organizacji Sportskog saveza Pančeva, a u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Savezima za školski i predškolski sport i rekreaciju Pančeva. Program manifestacije trajaće do 30. septembra.

