Pančevačka Utva praviće delove za francuske Rafale

Potpisivan je sporazum kojim je usvojen program industrijske saradnje između Ministarstva odbrane Republike Srbije i proizvođača Rafala Dasoa.

Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović saopštio je da će srpska fabrika aviona Utva iz Pančeva proizvoditi „vrlo složene sklopove“ za francuske višenamenske borbene avione Rafal.

Pre tri dana potpisivan je sporazum, kojim je usvojen program industrijske saradnje između Ministarstva odbrane Republike Srbije i proizvođača Rafala Dasoa (Dassault).

Miloradović je jula ove godine najavio da će se Srbija, sa Dasoom, Talesom i Safranom, upustiti u značajne projekte industrijske saradnje, neke vezane konkretno za Rafal, a neke i van obima tog projekta.

Pomenuti sporazum podrazumeva i transfer tehnologija iz pravca kompanije Daso u program modernizacije jurišnika Orao.

Podsetimo, na velikoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva 2025“, održanoj 20. septembra u Srbiji, u naletu ešalona vazduhoplovnih jedinica, učestvovala su i dva višenamenska aviona Rafal francuskog ratnog vazduhoplovstva, zajedno sa dva srpska Miga.

(Pančevac)