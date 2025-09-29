Banatsko Novo Selo: Da Marija ode u Japan

Marija će u Tokiju voditi program i učestvovati u radionicama, predstaviti kulturu Srbije, a ceo projekat je važan za mlade jer ih osnažuje da donesu promene u svoju zajednicu.

Šesnaestogodišnja Marija Bodrožić iz Banatskog Novog Sela krajem novembra treba da otputuje u Japan na konferenciju mladih iz celog sveta, u pratnji svoje mentorke. Član je učeničkog parlamenta, koji se bavi pitanjem mentalnog zdravlja tinejdžera. Trenutno sakupljaju novac za put, a potrebno je 3.500 evra.

Marija Bodrožić prvi put je pre dve godine učestvovala u projektu „Design for change“, zahvaljujući mentorki Snežani Knežević, nastavnici u osnovnoj školi u Banatskom Novom Selu, koju je tada pohađala. Ona i drugi đaci radili su na projektu, koji ih je odveo u Indiju. Sada je Marija predstavnica Srbije u učeničkom parlamentu, gde su i deca iz čitavog sveta. Razgovaraju preko interneta i za susret u Japanu pripremaju temu mentalnog zdravlja tinejdžera.

Uglavnom je najveći problem maltretiranje, da li od strane vršnjaka, ili u školi. To se dešava svuda, ali sad se fokusiramo na tinejdžere“, kaže Marija Bodrožić.

Marija će u Tokiju voditi program i učestvovati u radionicama, predstaviti kulturu Srbije, a ceo projekat je važan za mlade jer ih osnažuje da donesu promene u svoju zajednicu.

„Metodologija je takva da se deca postepeno uključuju, da vrlo rado odrađuju zadatke koji im se postave, sami dođu do rešenja i podele kasnije to sa svojom zajednicom“, ističe Snežana Knežević, nastavnica.

Omladinski centar „Vega“ iz Beograda finansira odlazak u Tokio za učesnike posebnog projekta koji će se raditi, dok Marija i njena mentorka moraju same da plate put i četvorodnevni boravak. Zato prikupljaju donacije, koje se mogu uplatiti preko sajta „Whydonate“, pod nazivom „Da Marija ode u Japan“.

