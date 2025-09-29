Debeljača: Komšije otkrile strašne detalje i navodni motiv ubistva

Telo muškarca pronađeno je rano jutros kod pijace u Debeljači nadomak Pančeva, a sumnja se da je preminuo od povreda glave.

Zbog njegove smrti policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu uhapsila tri punoletna muškaraca i jednog maloletnika.

Brzom i efikasnom reakcijom pančevačke policije, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, uhapšene su četiri osobe koje se sumnjiče da su izvršile teško ubistvo na pijaci u Debeljači. Kako saznajemo, oni se sumnjiče da su ubili muškarca na pijaci u Pančevu čije je telo nađeno rano jutros na pijaci. Na licu mesta su policija i tužilac Višeg javnog tužioca u Pančevu, koji je naložio obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Prema rečima žitelja Debeljače, ubijeni muškarac u poslednje vreme nije bio u najboljem stanju zbog poroka kojima se odao.

– U kući živi sa bratom i njegovom trudnom devojkom. Viđali smo ga stalno po centru mesta. Uvek je delovao „oduzeto“ od alkohola i nedozvoljenih supstanci. Toliko je bio loše, da kada bismo mu se javili, on nije mogao ni da nam odgovori. Iskreno, nije pravio probleme, ali je bio kao lutajući duh – kažu komšije o ubijenom i dodaju:

– Pre nekoliko dana smo čuli buku koja je dolazila iz njegovog dvorišta. Tada im je neko razvalio roletne na prozorima. Lupali su i vikali, možda je to, sad kad malo bolje razmislim, povezano sa ubistvom.

Kako su potom objasnili, njegova porodica je u selo došla pre nekoliko godina.

– Čuli smo da su se sinoć posvađali i da su ga prvo tukli kod tezgi na pijaci, a onda su ga dokrajčili u dvorištu kod osumnjičenog koji živi sam, s obzirom na to da ga je žena, navodno, ostavila – pričaju meštani pančevačkog sela.

Kako dodaju sagovornici, motiv ovog zločina mpogao bi da bude dug.

– Navodno, on je uhapšenima dugovao neki novac. Priča se da im je dugovao za nedozvoljene supstance. Eto, pre nekoliko dana je došao da kupi pivo i nije imao 20 dinara… Prodavačica mu je rekla da mu ne da više na veresiju – dodaju sagovornici.

Kako su objasnili, pijaca u Debeljači važi za „mesto strave i užasa“.

– Uveče se skuplja banda i niko ne sme ni da prođe tim delom. Tako da, ukoliko želite da budete pretučeni, izbodeni ili ubijeni, onda tuda idite, ako ne, mesto je totalno za izbegavanje – kažu meštani jednoglasno.

