Policija rasvetlila razbojništvo u Kovinu i uhapsila počinioca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili N. D. (1994) iz okoline Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je 23. septembra 2025. godine, u noćnim časovima, u Kovinu, uz upotrebu fizičke snage i pretnje, od dvoje oštećenih oteo novac, zlatni nakit i mobilne telefone.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

(Pančevac)