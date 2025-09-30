Pančevac uhapšen zbog poreske utaje i prevare

Osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je danas, u ranim jutarnjim časovima, po njihovom nalogu, Policijska uprava Pančevo, u saradnji sa Poreskom upravom Sektor poreske policije Operativno odeljenje Novi Sad, uhapsilo M.S. (1974) iz Pančeva.

Postoji osnovana sumnja da je izvršio četiri krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost u vremenskom periodu od početka 2022. godine do kraja 2024. godine, čime je oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 41.895.468,00 dinara.

„Osumnjičenom je određeno zadržavanje u roku od 48 časova, u kom roku će isti biti saslušan pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu. O svim dalje preduzetim radnjama i toku postupka tužilaštvo će naknadno obavestiti javnost“, saopštila je Slavica Bubnjević Crveni, vf Glavne javne tužiteljke OJT Pančevo.

(Pančevac)