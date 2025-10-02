Kovin: Završena 4. faza pristana na Dunavcu

Opština Kovin uspešno je realizovala projekat „Nabavka i postavljanje pontona za formiranje plovnog pristana za ribarske čamce i manja nautička plovila na Dunavcu u Kovinu (IV faza)“, čime je nastavljeno uređenje ove značajne turističke i sportsko-rekreativne lokacije.

Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara, dok je Opština Kovin obezbedila 1.100.000,00 dinara iz sopstvenih izvora.

Radovi su izvedeni u skladu sa ugovorom i ponudom izvođača radova, a postavljeno je 20 novih pontona, čime je obezbeđeno 80 novih vezova za plovila. Primopredaja radova obavljena je 2. septembra 2025. godine. Realizacijom ove faze obezbeđeno je ukupno 211 vezova za plovila.

Formiranjem pristana, Kovin je napravio još jedan korak ka unapređenju nautičkog turizma i sportsko-rekreativnih aktivnosti na Dunavcu. Ova investicija doprinosi većoj atraktivnosti destinacije, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posetioce.

Opština Kovin je tokom 2025. godine izradila i projektno-tehničku dokumentaciju za V fazu – projekat izgradnje plutajućeg objekta – privezišta za čamce.

Realizacijom ove faze planirano je kompletiranje plovnog pristana na Dunavcu, čime će biti zaokružena celina i stvoreni svi preduslovi za još intenzivniji razvoj rečnog turizma u našem gradu.

(Opština Kovin)