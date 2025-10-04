NOVA USLUGA APR-a: Brži i jednostavniji pristup informacijama

Agencija za privredne registre (APR) pokrenula je novi veb-portal koji omogućava brži i jednostavniji pristup poslovnim i finansijskim podacima, analitičkim uvidima i drugim digitalnim uslugama direktno iz objedinjene elektronske baze Agencije, saopšteno je na sajtu APR-a.

Kako kažu u ovoj državnoj instituciji, korišćenjem naprednih tehnoloških rešenja portal nudi jednostavan pregled i preuzimanje ažurnih informacija. Ističu da su zahvaljujući bogatom izboru novih funkcionalnosti – od sofisticiranih pretraživača do kompleksnije obrade podataka – korisnicima dostupne poslovne informacije s većom praktičnom vrednošću.

Među novim uslugama nalaze se: objedinjeni pregled registrovanih podataka o jednom subjektu iz svih registara i evidencija, svakodnevno praćenje promena kod izabranih subjekata uz automatizovana obaveštenja putem e-pošte, napredno pretraživanje i kreiranje lista subjekata prema zadatim kriterijumima, kao i uvid u kompletne i sažete finansijske izveštaje, pokazatelje i godišnje ocene boniteta za poslednjih pet izveštajnih godina.

Pored podataka iz registara i evidencija APR-a, korisnicima su dostupne i informacije Narodne banke Srbije o tekućim računima i prinudnoj naplati, kao i podaci o deset najvećih akcionara akcionarskih društava iz Centralnog registra hartija od vrednosti. Pristup novoj elektronskoj usluzi za državne organe omogućen je još od juna 2024. godine, dok je sada portal dostupan i široj poslovnoj zajednici putem internet stranice APR-a. Cilj Agencije je da putem portala za isporuku podataka obezbedi pouzdan i efikasan pristup informacijama u skladu s potrebama savremenog poslovanja i konkurentne privrede. U narednom periodu planirano je i proširenje funkcionalnosti – fleksibilni statistički izveštaji, sektorske analize, uporedni analitički pregledi i finansijska poređenja subjekata istog tipa ili segmenta, prema svim elementima finansijskih izveštaja, istaknuto je u saopštenju APR-a dostavljnom javnosti .

Pančevac/Z.St