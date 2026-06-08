Dečja radost i kreativna razmena: BUDI buvljak i hor „Vokal kids” oživeli Kulturni centar Pančeva

PANČEVO – Kulturni centar Pančeva proteklog vikenda ponovo je postao epicentar dečje mašte, druženja i dobre zabave. Tradicionalni BUDI buvljak za decu okupio je veliki broj mališana koji su doneli svoje igračke, knjige, stripove i razne zanimljive sitnice sa ciljem da ih razmene i pronađu neka nova, skrivena blaga.

Dok su najmlađi uzbuđeno pregovarali i trampili svoje stvari, roditelji, bake i deke uživali su u izuzetno veseloj i pozitivnoj atmosferi. Pored same razmene predmeta, manifestacija je imala i bogat prateći program, koji je na najlepši način upotpunio nastup popularnog dečjeg hora „Vokal kids”. Njihovi glasovi i muzika dodatno su podigli energiju u publici i izmamili osmehe svih prisutnih.

Organizatori su uputili veliku zahvalnost svim učesnicima, posetiocima i malim izlagačima koji su doprineli da još jedan BUDI buvljak prođe uspešno. Ova manifestacija je još jednom potvrdila status jednog od najomiljenijih vikend programa za cele porodice u Pančevu, promovišući solidarnost, reciklažu i kreativno druženje od malih nogu.

(Pančevac)