Program na Dan Rusije u petak ispred Muzeja
Koncert, radionica i kviz o Puškinu za decu, deo su programa koje organizuje Udruženje „Romaška” u Pančevu za Dan Rusije
20:08
08.06.2026
Koncert, radionica i kviz o Puškinu za decu, deo su programa koje organizuje Udruženje „Romaška” u Pančevu za Dan Rusije
I Pančevo će biti deo obeležavanja Dana Rusije u Srbiji na svečanom koncertu koji će 12. juna od 18 časova ispred Narodnog muzeja Pančevo organizovati Udruženje „Romaška” i Koordinacioni savet ruskih sunarodnika u Srbiji.
Pored muzičkog dela programa, biće priređena radionica za decu a osnovci će moći da učestvuju i u kvizu o velikom pesniku Aleksandru Puškinu povodom njegovog dana rođenja 6. juna.
Ovaj program je organizovan uz podršku ambasade Ruske Federacije, Fonda duhovnog jedinstva naroda i Narodnog muzeja Pančevo.
Dan Rusije praznik moderne Rusije
Pre 25 godina, 12. juna 1990. godine, usvojena je Deklaracija o državnom suverenitetu Rusije, a godinu dana kasnije, 12. juna 1991. održani su i direktni izbori za predsednika zemlje, prvi u istoriji Rusije. Svoj zvanični naziv – Dan Rusije – praznik je dobio 2002. godine.
Ovo je prvi veliki državni praznik moderne ruske istorije a tokom godina svečanosti, praznične šetnje i veliki vatrometi doprineli su da se taj dan uobičaji kao praznik u svesti građana Rusije.
(Pančevac)
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