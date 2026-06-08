Program na Dan Rusije u petak ispred Muzeja

Koncert, radionica i kviz o Puškinu za decu, deo su programa koje organizuje Udruženje „Romaška” u Pančevu za Dan Rusije

I Pančevo će biti deo obeležavanja Dana Rusije u Srbiji na svečanom koncertu koji će 12. juna od 18 časova ispred Narodnog muzeja Pančevo organizovati Udruženje „Romaška” i Koordinacioni savet ruskih sunarodnika u Srbiji.

Pored muzičkog dela programa, biće priređena radionica za decu a osnovci će moći da učestvuju i u kvizu o velikom pesniku Aleksandru Puškinu povodom njegovog dana rođenja 6. juna.

Ovaj program je organizovan uz podršku ambasade Ruske Federacije, Fonda duhovnog jedinstva naroda i Narodnog muzeja Pančevo.

Dan Rusije praznik moderne Rusije Pre 25 godina, 12. juna 1990. godine, usvojena je Deklaracija o državnom suverenitetu Rusije, a godinu dana kasnije, 12. juna 1991. održani su i direktni izbori za predsednika zemlje, prvi u istoriji Rusije. Svoj zvanični naziv – Dan Rusije – praznik je dobio 2002. godine. Ovo je prvi veliki državni praznik moderne ruske istorije a tokom godina svečanosti, praznične šetnje i veliki vatrometi doprineli su da se taj dan uobičaji kao praznik u svesti građana Rusije.

(Pančevac)

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