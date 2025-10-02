Raspored odnošenja kabastog otpada do sledećeg petka

U toku prve sedmice JKP „Higijena” kabasto smeće odnosi iz šireg centra grada i iz gradskih naselja, izuzimajući Vojlovicu i Teslu

Ako još niste, spremite svoj kabasti otpad jer „Higijena” je juče počela da obilazi grad u svojoj tradicionalnoj akciji. Najbolje je da kabasto smeće ispred kuće iznesete dan pre nego što ste na rasporedu, u kabasti otpad ne spada građevinski šut, ali se zato možete osloboditi starih kućnih aparata, bele tehnike, nameštaja, alata, ambalaže, prozora, baštenskog otpada do tri kubika.

Danas će „higijenčari” odnositi kabasti otpad iz sledećih ulica:

Nušićeva, Marka Kraljevića, Vladimira Žestića, Petra Preradovića, Filipa Višnjića, Dr Svetozara Kasapinovića, 6. oktobra, Dr Žarka Fogaraša, Branka Anovića, Takovska, kao i iz Osnovne škole „Branko Radičević”, ŠOSO „Mara Mandić”, Elektrotehničke škole i naselja Zelengora, Tip Stanko i Pepeljara.

Sutra, u petak, mogućnost za popravni imaće i stanovnici ulica koje su bile na rasporedu prvog dana akcije: Mučeničke, Keja Radoja Dakića, Trga slobode, Trga kralja Petra I, ulica Nikole Tesle, Vuka Karadžića, Ignjata Barajevca, Kosovske, Štrosmajerove, Đure Jakšića, Nikole Đurkovića, Dositejeve, Milorada Bate Mihailovića, Vojvode Radomira Putnika, Vojvode Petra Bojovića, Mite Topalovića, Generala Petra Aračića, Vojvode Živojina Mišića, Njegoševe, Nemanjine, Karađorđeve do Moše Pijade, Braće Jovanovića, Svetozara Miletića, Branka Radičevića do Moše Pijade, Braće Jovanovića 33a, Zmaj Jove Jovanovića, kao i osnovne škole „Stevica Jovanović” i „Jovan Jovanović Zmaj”, Tehnička škola, Gimnazija i naselja Sodara i Solara.

Akcija se do sledećeg petka nastavlja po sledećem rasporedu:

6 oktobar – ponedeljak

Karađorđeva ulica od Moše Pijade do Knićaninove, ulice Tanaska Rajića, Knićaninova, Svetozara Šemića, Jovice Bezuljevića, Slavka Bokšana i Jabučki put, naselja Karaula i Skrobara, kao i prostor oko železničke stanice „Aerodrom”.

7. oktobar – utorak

Ulice Dimitrija Tucovića, Marka Kulića, Hajduk Veljka, Patrijarha Čarnojevića, Dragutina Ilkića Birte, Ive Kurjačkog, Mihajla Pupina, Jove Maksina, Uroša Predića i OŠ „Vasa Živković”.

8. oktobar – sreda

U naselju Mladost: Kajmakčalanska i Pelisterska ulica, Novoseljanski put do Nadela, naselje Kudeljarski nasip, Poljoprivredna škola i OŠ „Sveti Sava”.

9. oktobar – četvrtak

Ulice Svetog Save, Ružina, Delfe Ivanić, Kočina, Sinđelićeva, Braće Jugovića, Jug Bogdana, Miloša Obilića, Majke Jugovića, Milana Toplice, Ive Kosančića, Moše Pijade, Niška, Skopska, Podgorička, Kraljevačka, Valjevska, Ivana Milutinovića, Stevice Jovanovića, naselja Kotež 1 i Kotež 2 i Mašinska škola Pančevo.

10. oktobar – petak

Po pozivu građana i obilazak terena od prethodne nedelje.

(Pančevac / N. S.)

Jesenja akcija uklanjanja kabastog otpada od 1. oktobra