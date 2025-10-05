Novi sistem donosi kvalitetniju uslugu pacijentima

„Helijant“ je informacioni sistem koji je zastupljen u većini zdravstvenih ustanova u Srbiji , od 1 oktobra njegova primena počinje u Domu zdravlja.

Zahvaljući ovom informacionom sistemu pacijenti će dobiti kvaliteniju zdravstvenu uslugu.

Stari Informacioni sistem koji je korišćen u Domu zdravlja polako odlazi u zaborav , uvodi se novi informacioni sistem „Helijant“ koji je savremeniji i olakšava pristup drugim zdravstvenim ustanovama , garantuje bolje čuvanje podataka .

Želim da zamolim korisnike naših usluga za razumevanje i strpljenje dok se naši timovi neuigraju. Moguće su gužve istovremeneo želim da se zahvalim i zaposlenima na angažovanju jer se angažuju i trude da ovaj period svakako na neki način izazov prevaziđu i da pacijenti to ne osete, istakla je dr Zorica Sokić, direktorka Doma zdravlja.

Nov sistem će omogućiti bolji način rada i samim tim kvalitetniju uslugu pacijentima tokom njihovog lečenja.

Pre svega za pacijente u globalu bolji kvalitete usluge , jer Helijant kao informacioni sistem zaista omogućava bržu dostupnost zdravstvene dokumentaciije , sigurnost podataka , prati apsolutno zakonodavstvo Srbije u odnosu na zdravstveni sistem , inovacije , preventivni rad u svakom slučaju dobićemo na kvalitetu, objasnila je dr Sokić.

Sprovođenje novog informacionog sistema u Domu zdravlja počinje da se sprovodi od 1 oktobra u svim ambulantama.

