Velika Greda: Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Plandište posetili su OŠ „Jovan Sterija Popović“ u Velikoj Gredi i IO škole Miletićevo u okviru projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“. Oni su održali učenicima prvog i drugog ciklusa aktivna predavanja, kako kažu organizatori, na obostrano zadovoljstvo.

Teme o kojima se razgovaralo su bile „Bezbednost dece u saobraćaju“ i „Bezbednost dece u vanrednim situacijama“.

„Zahvaljujemo se gostima predavačima na izdvojenom vremenu i brizi za bezbedno detinjstvo naših učenika“, navode u OŠ Jovan Sterija Popović.

