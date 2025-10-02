Južni Banat

Velika Greda: Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo

14:30

02.10.2025

Foto: FB/OŠ Jovan Sterija Popović

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Plandište  posetili su OŠ „Jovan Sterija Popović“  u Velikoj Gredi i IO škole Miletićevo u okviru projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“. Oni su  održali učenicima prvog i drugog ciklusa aktivna predavanja, kako kažu organizatori,  na obostrano zadovoljstvo.

Teme o kojima se razgovaralo su bile „Bezbednost dece u saobraćaju“ i „Bezbednost dece u vanrednim situacijama“.

„Zahvaljujemo se gostima predavačima na izdvojenom vremenu i brizi za bezbedno detinjstvo naših učenika“, navode u OŠ Jovan Sterija Popović.

Foto: OŠ „Jovan Sterija Popović“

 

(Pančevac)

OŠ „Jovan Sterija Popović“ Velika greda Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“

