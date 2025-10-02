POŽAR U DOLOVU: Jedan muškarac nastradao, drugi povređen

Rano jutros , oko 03,30 časova, u Dolovu, kod Pančeva, došlo je do požara u kući muškarca (70) u kojem je on nastradao.

Prilikom gašenja požara, opekotine je zadobio rođak (36), koji je prevezen u bolnicu u Pančevu.

Prema saznanjima Informera, stradao je muškarac S.B. (70), dok je njegov unuk (36) povređen, u požaru koji je izbio u njihovoj kući u naselju Dolovo u Pančevu.

– Sumnja se da se nesrećni čovek ugušio dok je njegov unuk zadobio povrede pokušavajući da ga spasi. Nažalost, kada se on probudio deda je verovatno već bio mrtav – rekao je izvor Informera i dodao da srećom te povrede nisu opasne po život.

Prema njegovim rečima, sumnja se da je uzrok požara loša električna instalacija.

– To je stara kuća, loše električne instalacije… verovatno su upalili grejalicu da malo smlače i kraj – rekao je sagovornik Informera.

Požar je ugašen. Sledi uviđaj.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je naložilo obdukciju tela nastradalog muškarca.

Iz Policijske uprave u Pančevu, uoči početka grejne sezone, apeluju na građane da provere, očiste, održavaju i vode računa o ispravnosti grejnih tela, peći na čvrsta goriva, dimnjaka, električnih instalacija i uređaja i da na taj način budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i svojoj okolini, kako ne bi došlo do požara u njihovim stambenim objektima.

(Pančevac/Informer)