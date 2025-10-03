Ne kupuj – udomi Srećicu i Lolu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Srećicu i Lolu.

Srećica

Ova srećica kereća je pokupljena s puta i privremeno zbrinuta u centru grada.

Predobra je i razigrana, samo traži malo pažnje i ljubavi, a uzvraća mnogostruko više.

Za nju će biti pokriveni troškovi vakcinacije i sve što bude trebalo, a ostalo se može saznati pozivom na telefon 013/319-687.

Lola

Lola ima svega osam meseci i traži svoju porodicu za zauvek, nakon što je čipovana, vakcinisana i redovno čišćena od parazita, dok će sterilizacija biti obavezna nakon udomljavanja.

Ova lepotica je veselo i razigrano štene, prepuno ljubavi i energije, a obožava maženje i društvo ljudi.

Udomljava se isključivo kao kućni ljubimac, ne kao igračka ili čuvar dvorišta, pa su potrebni odgovorni ljudi koji će joj pružiti ljubav, sigurnost i brigu koju zaslužuje.

Druge informacije mogu se saznati pozivom na broj telefona 069/214-32-71.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

