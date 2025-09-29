Ne kupuj – udomi Dobija i Žuleta

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Dobija i Žuleta.

Dobi i Žule

Ovo su dva psa koji su otrovani u jednom selu kod Pančeva i jedva su se izvukli zahvaljujući humanoj sugrađanki, koja ih je spasla.

Oporavak je bio veoma dug i težak, a oni sada traže dom jer ne mogu više da ostanu tu, pošto osoba koja ih je zbrinula ne može zbog drugih životinja i visokih troškova da brine o svima njima.

Dobi i Žule su zaista predobri, vole mačke i druge pse, mladi su i samo traže nekoga ko bi brinuo o njima na odgovoran način.

Treba ih pod hitno udomiti, jer nemaju baš mnogo vremena i moraće da se vrate u selo, gde opet mogu da budu ugroženi od nehumanih i nesavesnih ljudi.

Bilo bi zaista sjajno ukoliko bi ih neko prihvatio zajedno i tako bi dobio čupavi tim koji će mu bez sumnje ulepšati život.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 063/370-393.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

