Ne kupuj – udomi Dobija i Žuleta

15:00
29.09.2025
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Dobija i Žuleta.
Dobi i Žule
Ovo su dva psa koji su otrovani u jednom selu kod Pančeva i jedva su se izvukli zahvaljujući humanoj sugrađanki, koja ih je spasla.
Oporavak je bio veoma dug i težak, a oni sada traže dom jer ne mogu više da ostanu tu, pošto osoba koja ih je zbrinula ne može zbog drugih životinja i visokih troškova da brine o svima njima.
Dobi i Žule su zaista predobri, vole mačke i druge pse, mladi su i samo traže nekoga ko bi brinuo o njima na odgovoran način.
Treba ih pod hitno udomiti, jer nemaju baš mnogo vremena i moraće da se vrate u selo, gde opet mogu da budu ugroženi od nehumanih i nesavesnih ljudi.
Bilo bi zaista sjajno ukoliko bi ih neko prihvatio zajedno i tako bi dobio čupavi tim koji će mu bez sumnje ulepšati život.
Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 063/370-393.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
