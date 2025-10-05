Plandište: Novi kamion za odvoženje otpada

Opštini Plandište uručena je nova oprema za sakupljanje otpada – kamion za odvoženje smeća, zahvaljujući pomoći i podršci Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Specijalizovano motorno vozilo rezultat je donacije na osnovu Javnog poziva koji je Ministarstvo zaštite životne sredine uputilo jedinicama lokalne samouprave.

Svečanom uručenju kamiona prisustvovali su Aleksandra Imširagić Đurić, pomoćnica ministarke, Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište i Rade Brdar, direktor JP Polet Plandište.

Donacija specijalizovanog motornog vozila sprovodi se nakon završenog Javnog poziva i evidentiranja potreba za opremom neophodnom za unapređenje sistema sakupljanja komunalnog otpada.

„Ministarstvo zaštite životne sredine godinama unazad obezbeđuje opremu neophodnu za efikasno upravljanje otpadom opštinama i gradovima širom Srbije, kako bi se unapredila efiksnost upravljanja otpadom i obezbedila zdravija životna sredina za sve građane. Danas je kamion smećar stigao u opstinu Plandiste. Ove godine 17 jedinica lokalne samouprave dobiće kamione smećare na upotrebu na osnovu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za prijavu potreba za opremom za sakupljanje otpada raspisanog u 2025.godini. Ministarstvo zaštite životne sredine izdvajalo je sredstva za sufinansiranje i podršku projektima uklanjanja divljih deponija, komunalnu opremu za reciklazu i sakupljanje otpada( kante i kontejnere) opremu za video nadzor , pošumljavanje, zastitu zemljišta , radi podrske ovoj lokalnoj samoupravi i primene konkretnih mera u zaštiti životne sredine“, istakla je Aleksandra Imširagić Đurić, pomoćnica ministarke.

Nakon formalnog uručenja ključeva kamiona, održan je radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva i lokalne samouprave. Tokom sastanka razgovaralo se o realizaciji projekata koje je podržalo Ministarstvo i o mogućnostima unapređenja saradnje na polju realizacije projekata uklanjanja divljih deponija, postavljanja nadzornih kamera, nabavci dodatne opreme za rad javnog preduzeća, kao i budućim konkursima na koje će lokalna samouprava aplicirati. Vrlo značajna tema bile su i mere za unapredjenje upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine na lokalnom nivou.

„Donacija Ministarstva zaštite životne sredine od velike je važnosti kako za Opštinu Plandište, tako i za Javno preduzeće Polet. Zahvaljujući pomoći i podršci koju dobijamo od ministarstva, poslednjih godina aktivno radimo na unapređenju pružanja komunalnih usluga, zaštiti i očuvanju životne sredine, pošumljavanju, zaštiti zemljišta i prirodnog biodiverziteta. Nabavka novog kamiona značajno će unaprediti uslugu odvoženja komunalnog otpada, pojačati efikasnost rada komunalne službe i zaštititi životnu sredinu. Kao lokalna samouprava nastavićemo da pratimo konkurse koje raspisuju resorna ministarstva, kako bi unapredili kvalitet života svih naših sugrađana“, izjavio je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

(RTV Pančevo)