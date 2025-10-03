Srpski strelci Rakonjac i Kovačević bez plasmana u finale turnira u Istanbulu

Istorijske visine snega u oktobru
17:00
03.10.2025
Srpski strelci Aleksa Rakonjac i Lazar Kovačević nisu uspeli da se plasiraju u finale takmičenja vazdušnom puškom na Finalnom turniru Lige šampiona u Istanbulu, pošto su danas u polufinalu izgubili od Mađara Ištvana Penija i Zalana Peklera 0:2.
Prvi bod za Mađarsku osvojio je Peni pobedom nad Rakonjcem 17:15.
Pobedu Mađarskom tandemu doneo je Pekler trijumfom nad Kovačevićem 16:6.
Peni i Pekler će se u finalu u subotu takmičiti protiv Čeha Aleša Entrihela i Filipa Nepejhala, dok će se Rakonjac i Kovačević istog dana u meču za bronzu sastati sa Hrvatima Miranom Maričićem i Petrom Goršom.
(Beta)
17:00
03.10.2025
15:32
03.10.2025
12:00
02.10.2025
14:44
30.09.2025
11:00
30.09.2025
eur
117.16 RSD
aud
65.88 RSD
cad
71.56 RSD
sek
10.63 RSD
chf
125.28 RSD
gbp
134.27 RSD
usd
99.98 RSD
bam
59.90 RSD
10:00
03.10.2025
22:00
28.09.2025