Srpski strelci Rakonjac i Kovačević bez plasmana u finale turnira u Istanbulu

Srpski strelci Aleksa Rakonjac i Lazar Kovačević nisu uspeli da se plasiraju u finale takmičenja vazdušnom puškom na Finalnom turniru Lige šampiona u Istanbulu, pošto su danas u polufinalu izgubili od Mađara Ištvana Penija i Zalana Peklera 0:2.

Prvi bod za Mađarsku osvojio je Peni pobedom nad Rakonjcem 17:15.

Pobedu Mađarskom tandemu doneo je Pekler trijumfom nad Kovačevićem 16:6.

Peni i Pekler će se u finalu u subotu takmičiti protiv Čeha Aleša Entrihela i Filipa Nepejhala, dok će se Rakonjac i Kovačević istog dana u meču za bronzu sastati sa Hrvatima Miranom Maričićem i Petrom Goršom.

