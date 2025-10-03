IZAŠAO „PANČEVAC”: Budite obavešteni

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 3. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: kako je protekao Pančevački filmski festival; koliko novca je izdvojeno za omladinske projekte; otorinolaringolog dr Igor Šegan govori o malim hirurškim intervencijama; Omoljčani ponovo najbolji u poznavanju saobraćajnih propisa…

„Pančevac” piše o kaznama trgovcima zbog kršenja uredbe o maržama, kao i o tome kuda prolaze biciklisti iz celog sveta kada stignu do našeg grada… Saznajte ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac” i ordinacije iz oblasti opšte hirurgije „Pančevac 2025”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Gradska uprava je pozvala građanke i građane Pančeva, pravna lica i sve druge organizacije da predlože kandidate za Novembarsku nagradu Grada Pančeva, koja se tradicionalno dodeljuje povodom Dana grada, 8. novembra, fizičkom ili pravnom licu s prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Pančeva, za najvrednija dostignuća u nekoliko oblasti. Predlog u pisanoj formi koji sadrži podatke o kandidatu i detaljno obrazloženje o dostignuću ili rezultatima rada za koje se kandidat predlaže, kao i lične podatke predlagača (ime, prezime, adresa) treba dostaviti na pisarnicu Gradskog uslužnog centra (ulaz iz Ulice generala Petra Aračića) najkasnije do 15. oktobra.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Tamiški kej: „Daj pedalu raku“ u subotu u 12 sati