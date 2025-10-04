ŽIVKOVIĆ: Sistem spreman za zimu

Ušli smo u jesen, a kada ovo godišnje doba počne, dnevne temperature padaju, što je i najavljeno za naredni period: topli radijatori su tada veoma važni

Za oko 1.000 zgrada u Pančevu toplotnu energiju isporučuje JKP „Grejanje”. Razgovarali smo s direktorom JKP-a „Grejanje” Predragom Živkovićem o pripremama za zimu, cenama i bližoj budućnosti ovog javnog komunalnog preduzeća.

„Pančevac”: Da li je sistem spreman za novu sezonu i kada će se obavljati tople probe?

Predrag Živković: Trenutno radimo na punjenju krajnjih deonica sistema, tako da očekujemo da već ovih dana čitav sistem bude spreman. Verujem da će načelni stav oko toplih proba biti usvojen i da će sve toplane u Srbiji startovati istovremeno. Krećemo s toplim probama. Ono što je za nas najvažnije jeste da smo otklonili sve kvarove iz protekle grejne sezone. Mogu da kažem da smo spremni kako za tople probe, tako i za predstojeću grejnu sezonu.

• Koliko iznosi poskupljenje grejanja? Zašto je do njega došlo?

– Prema uredbi Ministarstva energetike i rudarstva, svaka toplana u Srbiji dužna je da do 1. septembra uradi neophodne kalkulacije za predstojeću grejnu sezonu. Pod pretpostavkom da će spoljne temperature biti identične kao i prethodne godine i imajući u vidu da će doći do najavljenog dvostrukog povećanja cene struje – u oktobru i od Nove godine, kao i gasa za javne snabdevače – toplane, doneli smo odluku koju je usvojio Nadzorni odbor da povećanje cene grejanja iznosi 5,94 odsto. I Skupština grada je na prethodnoj sednici usvojila tu odluku. Moram da napomenem da je toplana u našem gradu među retkim toplanama u Srbiji koje se finansiraju isključivo iz sopstvenih prihoda.

• Ima li dovoljno energenata za celu sezonu?

– Prema najavama iz ministarstva, ne bi trebalo da imamo problem sa snabdevanjem. Naša toplana je jedna od sedamnaest u državi koja u potpunosti kao energent koristi gas. Prema planu i iz tog razloga, bićemo u kategoriji povlašćenih potrošača, jer alternativa gasu u našem slučaju ne postoji. Svedoci smo da se u drugim državama već uveliko pripremaju planovi za smanjenje potrošnje i temperature u stanovima. Kod nas će i dalje na snazi biti gradska odluka o isporuci toplotne energije, koja u jednom članu definiše prosečnu temperaturu u stanu. Naime, JKP „Grejanje” je dužno da obezbedi svim svojim korisnicima 20 stepeni, uz dva stepena odstupanja naviše ili naniže.

• Uskoro će doći do promene sistema naplate grejanja?

– Da. U toku godine krenuli smo s pripremama u vezi s novim načinom naplate koji nas očekuje od grejne sezone 2026/2027. Novim zakonom je propisano da je ovo poslednji rok kada će sve toplane u Srbiji morati da pređu na sistem naplate po potrošnji. Na sistemu centralnog grejanja u našem gradu trenutno imamo oko 13.800 korisnika. Gradskom odlukom nove zgrade su u obavezi da urade projekat koji podrazumeva sistem naplate po potrošnji. Prelaskom na nov način naplate u toku grejne sezone plaćaće se stvarna potrošnja, a van sezone samo fiksni deo, koji predstavlja naknadu za održavanje sistema. Nažalost, veliku većinu korisnika sistema čine starije zgrade, u kojima se potrošnja fakturiše po kvadratu.

• Kakve su aktivnosti JKP-a „Grejanje” u vezi sa tim?

– U saradnji s gradom i resornim ministarstvom učestvujemo u projektu energetske sanacije stambenih objekata priključenih na sistem centralnog grejanja. Projekat se sastoji od donacije u iznosu od 50 odsto, dok drugu polovinu predstavlja beskamatni kredit koji se vraća s rokom otplate od deset godina. Za sada imamo okvirne informacije koje pokazuju da bi se potrošnja energije smanjila duplo. U fazi izrade planova trenutno je obuhvaćeno 37 zgrada. Ostaje period do kraja godine kada će stručni konsultanti odabrati objekte koji će biti energetski izolovani.

(Pančevac / S. Trajković)

