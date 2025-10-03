Servisne informacije Južni Banat

Banatsko Novo Selo: Pokidana vodovodna mreža

15:19

03.10.2025

Podeli vest:

Foto: Banatski dobošar

Usled  izvođenja radova na kanalizacionom priključku u Ulici Žarka Zrenjanina broj 82-a, a kojom prilikom su pokidane cevi seoskog vodovoda, obustavljena je isporuka vode čitavom Banatskom Novom Selu, javlja portal Banatski dobošar.

S obzirom da je oštećenje vodovodne mreže jako ozbiljno, u situaciji kada kiša neprestano pada od jutros, za ispumpavanje vode iz jarka oko oštećene cevi i za sanaciju samog oštećenja u pomoć je pozvana ekipa pančevačkog Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

Foto: Banatski dobošar

Seoski JKP „BNS“ je u ovoj situaciji bio nemoćan.

Tagovi

Banatsko Novo Selo vodovod

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.