Banatsko Novo Selo: Pokidana vodovodna mreža

Usled izvođenja radova na kanalizacionom priključku u Ulici Žarka Zrenjanina broj 82-a, a kojom prilikom su pokidane cevi seoskog vodovoda, obustavljena je isporuka vode čitavom Banatskom Novom Selu, javlja portal Banatski dobošar.
S obzirom da je oštećenje vodovodne mreže jako ozbiljno, u situaciji kada kiša neprestano pada od jutros, za ispumpavanje vode iz jarka oko oštećene cevi i za sanaciju samog oštećenja u pomoć je pozvana ekipa pančevačkog Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.
Seoski JKP „BNS“ je u ovoj situaciji bio nemoćan.
"Ovaj projekat je od izuzetne važnosti zbog zaštita staništa i vrsta koje žive na obroncima Deliblatske peščare. Zato će on biti nastavljen i naredne godine", rekao je Aleksandar Sarmeš, upravnika Specijalnog rezervata prirode “Kraljevac”.
