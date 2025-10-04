Kovačević i Rakonjac četvrti u Ligi šampiona

Muška streljačka reprezentacija Srbije puškom zauzela je četvrto mesto na finalnom turniru Lige šampiona vazdušnim oružjem u Istanbulu.

Srbija se sa četvrte pozicije plasirala na Fajnal for, a taj plasman ponovila u gradu na Bosforu.

U meču za bronzu, kojim je otvoren bogat poslednji takmičarski dan, Hrvatska je nadmašila naše predstavnike na F4, Aleksu Rakonjca i Lazara Kovačevića

Aleksa Rakonjac je u prvom duelu u meču za treće mesto izgubio od Petra Gorše, a Lazar Kovačević je poražen od Mirana Maričića. Rezultat u oba duela je bio identičan – 16:12.

Oba susreta su imala sličan tok. Aleksa i Lazar su dobro započeli, imali vođstvo, ali u završnicama njihovi rivali su preuzimali kontrolu.

Rakonjac je u prve dve serije prvog duela bio precizniji od Gorše, poveo sa 4:0, pa je hrvatski takmičar od početka bio u zaostatku. Gorša je prvi put izjednačio na 6:6, ali u narednih nekoliko hitaca Rakonjac je vratio i održavao malu prednost. Gorša je prvi put poveo posle 11. serije – 12:10. Naš strelac je izjednačio na 12:12, a u naredna dva hica Gorša je bio uspešniji, pa je pobedom 16:12, doneo Hrvatskoj vođstvo od 1:0.

Lazar Kovačević i Miran Maričić su vodili izjednačenu borbu u početku svog duela, a naš strelac je prvi izgradio četiri poena prednosti (8:4). Maričić je „jurio“ Kovačevića i prestigao ga u 10. seriji – 11:9. Kovačević je jednom izjednačio (11:11), da bi potom Maričić bio sigurniji u završnici za trijumf 16:12, pa su Hrvati stigli do bronze.

Liga šampiona, vazdušna puška muškarci, meč za bronzu: Hrvatska – Srbija 2:0 (Gorša – Rakonjac 16:12, Maričić – Kovačević 16:12).

(Pančevac)