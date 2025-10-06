Sportska dešavanja Južni Banat

Uspeh FK “Glogonj” podstrek za mlade da se bave fudbalom

Predsednik FK “Glogonj” Damir Krstić kaže da je podrška lokalnih preduzeća kao i zalaganje zajednice doprineo da se ekipa iz Gologonja od jeseni takmiči u višem rangu.

10:00

06.10.2025

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Plasman FK “Glogonj” u Vojvođansku ligu vratio je publiku na stadion. Predsednik FK “Glogonj” Damir Krstić kaže za RTV Pančevo  da je podrška lokalnih preduzeća kao i zalaganje zajednice doprineo da se ekipa iz Gologonja od jeseni takmiči u višem rangu.

Posle sedmog kola i nekoliko  pobeda  ovaj tim  zauzima sedmo mesto na tabeli. Kapiten Vukašin Ivić  koji je odigrao stotu  utakmicu za tim iz Glogonja istakao je za RTV Pančevo da će ekipa dati sve od sebe u narednim utakmicama.

Fudbalski klub iz Glogonja zajedno sa trenerom Davorom Madževskim  ostvario  je odlične rezultate do sada. Uspeh igrača pokrenuo je veće interesovanje za fudbal  kod dece, pa je njihov broj u juniorskoj ekipi  dupliran tokom ove godine .

(RTV Pančevo)

