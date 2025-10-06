Uspeh FK “Glogonj” podstrek za mlade da se bave fudbalom

Predsednik FK “Glogonj” Damir Krstić kaže da je podrška lokalnih preduzeća kao i zalaganje zajednice doprineo da se ekipa iz Gologonja od jeseni takmiči u višem rangu.

Plasman FK “Glogonj” u Vojvođansku ligu vratio je publiku na stadion. Predsednik FK “Glogonj” Damir Krstić kaže za RTV Pančevo da je podrška lokalnih preduzeća kao i zalaganje zajednice doprineo da se ekipa iz Gologonja od jeseni takmiči u višem rangu.

Posle sedmog kola i nekoliko pobeda ovaj tim zauzima sedmo mesto na tabeli. Kapiten Vukašin Ivić koji je odigrao stotu utakmicu za tim iz Glogonja istakao je za RTV Pančevo da će ekipa dati sve od sebe u narednim utakmicama.

Fudbalski klub iz Glogonja zajedno sa trenerom Davorom Madževskim ostvario je odlične rezultate do sada. Uspeh igrača pokrenuo je veće interesovanje za fudbal kod dece, pa je njihov broj u juniorskoj ekipi dupliran tokom ove godine .

(RTV Pančevo)