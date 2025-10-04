Pančevo Pančevo u slikama

Pančevo danas u znaku kampanje „Daj pedalu raku“

Biciklističkoj vožnji u Pančevu pridružili su se sugrađani i učenici i profesorke Srednje medicinske škole "Stevica Jovanović" Pančevo.

18:31

04.10.2025

Foto: Zavod

U Srbiji je u mnogim gradovima, među kojima je i Pančevo, održana manifestacija „Daj pedalu raku“. Manifestacija je organizovana u znak podrške ženama obolelim od karcinoma dojke.

„Danas smo vozili biciklističku vožnju podrške za sve žene koje se bore sa rakom dojke, za žene koje su pobedile ovu bolest, ali i u znak podsećanja na značaj preventivnih pregleda. Tačno u podne, osim u Pančevu, u više gradova u regionu u organizaciji Daj pedalu raku Ženski centar Milica i Milica Ženski Centar, okretale su se pedale sa istim ciljem“, navodi se na sajtu Zavoda i dodaje da su se  biciklističkoj vožnji u Pančevu pridružili su se sugrađani i učenici i profesorke Srednje medicinske škole „Stevica Jovanović“ Pančevo.

Dodaje se da je drugu godinu za redom ovu akciju je podržao i Cirkon Dekor donacijom balona.

(Pančevac)

