Sakule: 14 ekipa kuvalo pileći paprikaš

Po prvi put ove godine u Sakulama je održana kulinarska manifestacija pod nazivom „Ukus prošlih vremena“. Tema kuvanja je bila pileći paprikaš, a učestvovalo je 14 ekipa sa teritorije Vojvodine.

Nagradu za najbrže prijavljivanje je osvojila ekipa „Tata i Sinovi“ iz Sefkerina, najbolji štand Milan Nestorov iz Kovačice, treće mesto Peter Sabo iz Zrenjenina, drugo mesto Smiljka Malešev iz Zrenjanina i prvo mesto Šandor Koso iz Mužlje, prenosi Naše Opovo.

Uz kuvanje i proglašenje pobednika bilo je i polaganje u članstvo žirija-kuvari otvorene vatre, uz ceremonijal.

Sertifikate su dobili Marija Margit, Otilia Damjanović i Sava Kovački. Komisiju su činili članovi Kulinarske federacije Srbije: profesorka kulinarstva Vera Latovljev iz Zrenjanina, profesor gastronomije Jordan Nastanović-priznati kuvar mnogih poznatih licnosti i Dragan Jerotić iz Panceva-evropski takmičar u spremanju jela i osvajač mnogobrojnih nagrada.

Organizator manifestacije zahvalio se lokalnoj samoupravi i sponzorima na podršci i pomoći i naglasio da je ova asocijacija napravljena tako da se na svakoj manifestaciji može menjati tema kuvanja i da, pored kuvanja, tu spada i priprema kolača, kao i edukacija.

(Naše Opovo)