Udruženja žena iz Sakula i Opova na „Sajmu stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“

Udruženje žena „Zlatne ruke Sakule“ iz Sakula tradicionalno svake godine učestvuju na manifestaciji „Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“ i Udruženje žena „Žensko srce Opova“ koje po prvi put izlaže i predstavlja umeća žena iz opštine Opovo, prenosi sajt Naše Opovo.

Cilj ove manifestacije je da prikaže raznolika i bogata kulturna, gastronomska i zanatska ponuda udruženja žena sa sela iz svih krajeva Vojvodine, pa tako ova jedinstvena smotra stvaralaštva svake godine okupi blizu 200 udruženja.

Sajam je prilika da seoske žene predstave svoje proizvode, prenesu tradiciju i skrenu pažnju javnosti na svoju ulogu u očuvanju ruralnih zajednica. Ova manifestacija je prilika da se čuje glas žena, prepoznaju njihovi izazovi, a pre svega potencijali. Međunarodni dan seoskih žena, koji je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija 2008. godine, skreće pažnju na doprinos žena u ruralnim sredinama poljoprivredi, razvoju sela i borbi protiv siromaštva.

Prepoznajući značaj ove manifestacije i cilja povodom kojeg se ona i održava, žene iz udruženja sa teritorije opštine Opovo, pridružile su se ostalim udruženjima žena iz Vojvodine. Predstavile su se tradicionalnom hranom iz Banata, ručnim radovima koje prave koristeći takođe tradicionalne tehnike i zanate, a time su predstavile i bogatstvo koje naša opština ima i čuva od zaborava.

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, posetila je manifestaciju „Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini“, sa posebnom zadrškom na dva štanda, a to su ona na kojima su bile žene iz Opova, pružajući im podršku i ovog puta. Tom prilikom je istakla značaj učestvovanja ovih udruženja žena na ovakvoj manifestaciji, ali i značaj očuvanja tradicije, ručnih zanata i umeća žena baš sa naših prostora, zbog čega je kako kaže posebno ponosna i zbog čega će nastaviti da podržava rad i zalaganje istih.

