Vučić: „Znamo ko je iz MUP lagao o zvučnom topu”

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Kaže da je najveći problem u mesecima iza bio ne u novcu spolja ili iznutra, već je najveći problem što su sve naše vrednosti napadnute, pristojan i normalan svakodnevni život i to što u su u ovih 11 meseci napadnute i razorene sve državne institucije: prosveta, visoko školstvo, zdravstvo, tužilaštvo…

– Prvi put ćete večeras da čujete da sada kada smo hapsili lica koja su organizovali ovaj borbeni kamp kod Loznice nije obavila BIA ili MUP. Iz potpuno privatnih izvora smo došli do informacija. Nemoguće je bilo da to nismo primetili. Nismo jer je neko tako želeo. Iako je trajala revolucija i svi smo znali da traje i da je plaćena spolja, nismo imali nijedan snimak sa plenuma od BIA ili MUP. Od 15. feburara smo doneli odluku da se borimo – kaže on.

Ističe da su tada obični ljudi krenuli da šalju snimke.

– Shvatili smo da protiv sebe imamo ceo sistem, da je ceo sistem urušen… Malo ko je radio svoj posao. Nemam šta da zamerim svom drugu Vladi Orliću… Kompletna operativa je ili ćutala ili direktno radila za drugu stranu – kaže on.

Tek skoro se saznalo ko je lagao iz MUP o “zvučnom topu”.

– Jedno je S.N. inicijala – kazao je on.

Vučić: “Tri sata pred pad nadstrešnice mi vidimo da Bačulov unezvereno šeta”

(Pančevac)