Grad Vršac dobitnik četiri priznanja za IPA projekte

U Temišvaru je obeležen Dan saradnje Interreg, manifestacija koja je ove godine ponela dvostruki jubilej – 20 godina prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i 35 godina programa Interreg na evropskom nivou, jednog od najznačajnijih instrumenata regionalne integracije i razvoja.

Na svečanosti u Temišvaru, Grad Vršac je posebno istaknut i nagradjen kao lokalna samouprava u Srbiji sa najvećim brojem priznanja za uspešno realizovane IPA projekte – čak četiri. Ovi projekti ocenjeni su kao primeri dobre prakse i efikasnog korišćenja evropskih fondova.

Nagrađeni su sledeći projekti:

„Održiva zajednička mreža za vanredne situacije u Banatu“ – u saradnji sa Savetom županije Karaš – Severin, okružnim inspektoratom za vanredne situacije „Semenic“ i udruženjem ADIVEST. Zahvaljujući projektu, Vršac je dobio nova vatrogasna vozila i opremu.

Renoviranje zgrade Konkordija – realizovano kroz zajednički projekat Gradskog muzeja Vršac i muzeja iz Temišvara, čime je jedna od najznačajnijih gradskih gradjevina vraćena u funkciju i postala sedište muzeja.

„Poboljšanje zdravstvene nege u neurologiji i psihijatriji – duži život“ – projekat Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“, kroz koji je bolnica dobila savremeni CT aparat.

„Znanjem do posla i pametnog razvoja Banata“ – projekat Školskog centra „Nikola Tesla“ u saradnji sa Univerzitetom „Politehnika“ iz Temišvara, uz podršku Grada Vršca. Realizacijom su obezbedjeni CNC strug, 3D štampač, 3D skener, kabinet novih računara i video nadzor, u ukupnoj vrednosti većoj od 50.000 evra.

Dve decenije saradnje Srbije i Rumunije „Ovogodišnji Dan saradnje Interreg podsetio je na važnost partnerstva Rumunija – Srbija, koje je tokom 20 godina donelo konkretne rezultate lokalnim zajednicama – od infrastrukture i kulture, do zdravstva, obrazovanja i vanrednih službi.“ izjavio je Dr trajan Kačina član Gradskog veća za kulturu.

(Grad Pančevo)