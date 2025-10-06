OBELEŽEN 6. OKTOBAR: Slava palim borcima

Važni datumi iz istorije našeg grada se ne zaboravljaju: polaganjem venaca na spomenik vojnicima tadašnjeg Sovjetskog Saveza koji su svoje živote dali u borbama za oslobođenje Pančeva u Drugom svetskom ratu 6. oktobra 1944 – bilo ih je 124, obeležena je 81. godišnjica života u slobodi.

Predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš, pošto je u ime Grada položio venac, održao je pred predstavnicima političkih, vojnih i nevladinih organizacija govor u kome je istakao važnost 6. oktobra. Rekao je:

– Zajedno sa borcima crvene armije za slobodu su ginuli pripadnici jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta. Pre 81 godinu naš grad je oslobođen. Od tada smo slobodni, nezavisni i samostalni. Svet u kome živimo danas jako podseća na onaj od pre 100 godina. Istoriju više ne pišu istoričari, nego je piše veštačka inteligencija koju ne znam ko hrani pogrešnim podacima i ne znam s kojim ciljem to čini. Živimo u svetu u kome oni koji su nas pre 85 godina napali danas važe za oslobodioce i borce protiv fašizma.

Kiš je dodao da je zbog toga izuzetno bitno da i Grad Pančevo i sve organizacije neguju tradiciju sećanja, odnosno da „na mlade naraštaje prenosimo istinu”.

– Sve ono što se događalo i pre i za vreme svetskih ratova moramo da pamtimo. Sa ponosom! Samo tako ćemo otrgnuti od zaborava sve što je bilo i samo tako ćemo razumeti vreme u kome sada živimo i na taj način moći da predvidimo kako treba da se ponašamo sutra. Siguran sam da će to tako i biti, a Grad Pančevo će nastaviti da podržava sve one koji neguju tradiciju sećanja. Nikoga od onih koji su živote dali za oslobođenje Pančeva nikada nećemo zaboraviti. Večna im slava i neizmerno hvala – poručio je Kiš.

Sledeće godine bi trebalo da na uglu ulica Oslobođenja i Lava Tolstoja bude izgrađen spomenik generalu Vasiliju Filipoviču Margelovu, koji je komandovao 49. sovjetskom gardijskom streljačkom divizijom čija je uloga bila ključna u bitkama za slobodu.

Vence su položili predstavnici Društva rusko-srpskog prijateljstva „Slovenska unija”, veterana 72. brigade za specijalne operacije, pančevačkog UBNOR-a, Gradskog odbora SPS-a, Jevrejske opštine Pančevo, PUPS-a, Vojske Srbije, TETO-a, Udruženja „Romaška”, kao i Aleksandar Tihonov, pomoćnik vojnog atašea Ruske federacije.

(Pančevac / S. T.)

Ješić: Meštani Banatskog Novog Sela vekovima uspešno čuvaju tradiciju