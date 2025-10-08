Sport Sportska dešavanja

Vladimir Mirkov iz AK Panonija postavio državni rekord u Zagrebu

12:00

08.10.2025

Podeli vest:

Foto: AK Panonija
Foto: AK Panonija

Na Prvenstvu Hrvatske u hodanju na putu, održanom 4. oktobra u Zagrebu u organizaciji Atletskog kluba „Agram“, takmičili su se i atletičari iz Srbije, uz odobrenje Hrvatskog atletskog saveza.

Foto: AK PanonijaFoto: AK Panonija

Pančevac Vladimir Mirkov postavio je novi državni rekord Srbije u hodanju na 5 kilometara, ostvarivši vreme 26:36 minuta, čime je za više od dva minuta popravio prethodni rekord od 28:41.

Foto: AK PanonijaFoto: AK Panonija

Mirkov je trku završio kao drugoplasirani, iza juniorskog šampiona Hrvatske Patrika Pivarskog, dok je treći bio Aleksandar Dvokić iz Atletskog kluba „Sprint“ iz Badovinaca, dosadašnji rekorder Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

AK Panpnija MIrkov Zagreb

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.