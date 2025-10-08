Vladimir Mirkov iz AK Panonija postavio državni rekord u Zagrebu

Na Prvenstvu Hrvatske u hodanju na putu, održanom 4. oktobra u Zagrebu u organizaciji Atletskog kluba „Agram“, takmičili su se i atletičari iz Srbije, uz odobrenje Hrvatskog atletskog saveza.

Pančevac Vladimir Mirkov postavio je novi državni rekord Srbije u hodanju na 5 kilometara, ostvarivši vreme 26:36 minuta, čime je za više od dva minuta popravio prethodni rekord od 28:41.

Mirkov je trku završio kao drugoplasirani, iza juniorskog šampiona Hrvatske Patrika Pivarskog, dok je treći bio Aleksandar Dvokić iz Atletskog kluba „Sprint“ iz Badovinaca, dosadašnji rekorder Srbije.

(Pančevac)