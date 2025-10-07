Pet zlatnih i jedna srebrna medalja za dizače „Dinama“

Na Prvenstvo Srbije u disciplini benč pres u organizaciji Powerlifting kluba „Sever“ KDT „Dinamo“ iz Pančeva ostvario je izuzetan uspeh.

U Somboru je održano Prvenstvo Srbije u disciplini benč pres za sve uzrasne kategorije, u organizaciji Powerlifting kluba „Sever“ i pod pokroviteljstvom Powerlifting saveza Srbije.

Takmičenje je održano u sali Sokolskog društva i okupilo je najbolje domaće dizače tegova iz brojnih klubova.

Klub dizača tegova „Dinamo“ iz Pančeva ostvario je izuzetan uspeh – njegovih šest takmičara osvojilo je pet zlatnih i jednu srebrnu medalju.

U konkurenciji seniorki do 69 kilograma, Nataša Mitrović je, iako još uvek juniorka, osvojila zlatnu medalju i postavila novi državni rekord od 86 kilograma.

Veterani „Dinama“ potvrdili su tradiciju uspeha. Ljubiša Atanacković je osvojio zlato u kategoriji do 105 kilograma (veterani M1, 40–50 godina), dok je Boris Gavrilović bio najbolji u kategoriji do 83 kilograma (veterani M2, 50–60 godina) i postavio novi državni rekord od 120 kilograma.

Takmičari pančevačkog kluba sada se pripremaju za Prvenstvo Srbije u powerliftingu, koje će biti održano 1. i 2. novembra u Zaječaru.

(Pančevac)