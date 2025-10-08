OJT Pančevo: Tužba protiv džavljanina Rumunije za tešku krađe

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je 3. oktobra optužni predlog Osnovnom sudu u Pančevu protiv J.G. (1989), državljanina Rumunije sa boravištem u Pančevu, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Prema navodima optužnog predloga, J.G. je 3. septembra 2025. godine, oko 13.40 časova, u Pančevu, zajedno sa jednim nepoznatim licem i detetom, prišao oštećenom S.S. (1938) ispred ulaza u stambenu zgradu u kojoj oštećeni živi i ponudio mu na prodaju komplet šerpi i tiganja. Nakon što su ušli u stan, u kome se nalazila i supruga oštećenog Lj.S. (1942), osumnjičeni je, dok je oštećeni brojao novac za kupovinu posuđa, iz koverte bez znanja i saglasnosti oštećenih uzeo 3.200 evra, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist od 374.930,56 dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog osudi na kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci, izrekne mu meru bezbednosti proterivanja stranaca iz Srbije u trajanju od pet godina i produži mu pritvor do završetka glavnog pretresa zbog postojanja opasnosti od bekstva.

(Pančevac