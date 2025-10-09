Plandište: Školski bazar u sklopu obeležavanja Dečije nedelje

Učenici Osnovne škole Dositej Obradović iz Plandišta organizovali su mini bazar u Plandištu, u okviru obeležavanja manifestacije Dečija nedelja.

Bazar je organizovan na platou pijace u centru Plandišta i tom prilikom učenici su posetiocima ponudili različite đakonije, ukrase, rukotvorine koje su sami izradili i ukrasili. Mini bazar je organizovan za decu od 1 do 8 razreda osnovne škole. Tokom trajanja bazara posetioci su imali prilike da porazgovaraju sa decom, saslušaju njihove ideje, predloge, ali i želje za unapređenje statusa i položaja deteta, razvoja sporta, kulture i međugeneracijskog poštovanja i solidarnosti među decom.

Prihod koji je sakupljen od donacija na ovom mini bazaru namenjen je delom u humanitarne svrhe, a delom u nabavku opreme i rekvizita za unapređenje znanja i motorike. I sam ovaj gest dovoljno govori o svesti dece, volji, želji i njihovoj potrebi da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

(Pančevac)