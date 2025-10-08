Servisne informacije Južni Banat

Bela Crkva: „Smanji otpad – doniraj odeću“ 9. oktobra

13:36

08.10.2025

Podeli vest:

Printscreen/YT/Ana Ćurčić

Građani će imati priliku da doniraju opranu, urednu i neoštećenu odeću i obuću. Prikupljeni predmeti biće, u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad, prosleđeni Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve.

Na samom štandu, s obzirom na početak grejne sezone, sugrađani će moći i da popričaju sa dimnjačarima, dobiju korisne savete i informacije o bezbednom korišćenju dimnjaka i ložišta.

Organizatori pozivaju sve sugrađane da se priključe ovoj plemenitoj inicijativi i na taj način doprinesu zajednici – kroz humanost, solidarnost i brigu o životnoj sredini.

(Pančevac)

Tagovi

Bela Crkva humanitarn aakcija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.